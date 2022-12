Mihajlovic | il saluto di Pirlo | 'Ciao | guerriero leale'

Milan News

ILDI CANTATORE Subito dopo la notizia della scomparsa di, all'esterno della clinica si sono presentati alcuni tifosi e amici dei figli dell'ex allenatore del Bologna (oltre a ......La scomparsa di Sinisaha presto fatto il giro del mondo: tantissimi i messaggi di cordoglio sul web e sui social da parte del calcio e non solo. Ecco l'emozionanteal ... Seedorf a Mihajlovic: "Il fischio finale della tua partita mi ha paralizzato per almeno un’ora. Con... Attimi da brividi nei Palazzetti di Bologna e Belgrado dove, in contemporanea si è celebrato l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic ...Il cordoglio per la morte di Sinisa Mihajlovic corre veloce sui social. Ex compagni in campo, calciatori del passato e del presente: tutti si sono precipitati a fare un ultimo saluto a un combattente.