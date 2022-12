Mihajlovic | il ricordo di Mancini | 'Ho perso un fratello | è sempre stato accanto e mi ha regalato il gol più bello'

Sky Tg24

... ritaglierò dal tuotante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte". Arianna Rapaccioni , moglie di Sinisa, cita 'Romeo e ...Porterà nel suo cuore il, la fiducia e i consigli del maestro. A Catania prese in mano una ... Quello fu il capolavoro die del Catania . Era il Catania di Mascara, Biagianti, Spolli, ... Morte Sinisa Mihajlovic, le reazioni del mondo del calcio e i ricordi ... Che la Coppa del mondo a dicembre sia brutta andatelo a raccontare agli argentini, che non vedevano l'ora... Intanto tutti pronti per la finale per il terzo posto. L’ultima ai Mondiali di Modric (non ...Francesca Bonifazi è a capo dell'equipe del Sant'Orsola di Bologna ed è famosa nell'ambiente scientifico perché le cure e le ricerche del gruppo di lavoro che lei guida hanno dimezzato la mortalità ch ...