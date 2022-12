Mihajlovic | il commovente addio della moglie | ' Ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle'

Sport Fanpage

L'attaccante del Bologna Musa Barrow si affida alle note di Lucio Dalla, "Caro amico ti scrivo", per salutare il suo ex allenatore Sinisa, scomparso il 16 dicembre a 53 anni ucciso dalla leucemia: "Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie per le cose che mi hai ...ROMA - Arianna Rapaccioniha atteso qualche ora prima di condividere pubblicamente il dolore per la prematura scomparsa di Sinisa, marito (erano sposati da 26 anni) e padre dei suoi figli, scomparso ieri all'età di 53 anni dopo una malattia affrontata con un coraggio e una forza d'animo riconosciuta da tutti. Ora è l'... Anche il basket piange Mihajlovic: da Bologna a Belgrado il ... Siniša Mihajlovic è morto a 53 anni. Le figlie Virginia e Viktorija hanno espresso la loro sofferenza sui social ...Lo ricorderemo sempre per la fierezza con cui ha combattuto, per tre anni, il male che l’aveva colpito. E per l’atroce ruolo che gli era toccato rappresentare, quello ...