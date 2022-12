(Di sabato 17 dicembre 2022) "L'ho conosciuto in tutte le sue vesti, giocatore, allenatore e anche commentatore in qualche occasione: era unacon, unvero, tutto d'un pezzo, non si piegava, aveva ...

Agenzia ANSA

Fabiosi commuove ricordando Sinisa, scomparso dopo tre anni di battaglia contro la leucemia. "Parlava molto dell'amore per la sua famiglia e della radice sempre rimasta con Roma - ...Fabiosi emoziona parlando di Sinisa. Intervenuto a Sky Sport 24, l'ex allenatore ha dedicato i suoi commossi pensieri a un avversario di tante battaglie. Memorabili le loro sfide nei ... Mihajlovic: Capello "persona unica, uomo di grandi valori" - Calcio CAPELLO —”Ho avuto la fortuna di incontrarlo in tutti i suoi ruoli, una persona unica, con grandi valori: credeva nella gente, nell’onestà, un uomo vero tutto di un pezzo. Non si piegava, voleva rispe ..."L'ho conosciuto in tutte le sue vesti, giocatore, allenatore e anche commentatore in qualche occasione: era una persona unica con grandi valori, un uomo vero, tutto d'un pezzo, non si piegava, aveva ...