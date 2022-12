Mihajlovic | camera ardente domenica in Campidoglio Lunedì i funerali

Today.it

Domani in Campidoglio sarà aperta al pubblico dalle 10 fino alle 18 laardente per Sinisa, scomparso ieri all'età di 53 anni. Sarà il momento per dire addio all'ex campione e tecnico, ricordato da tutti per la tenacia e l'animo gentile. Oggi sui social ...ROMA - Domani laardente in Campidoglio, lunedì i funerali mentre la Figc ha disposto 1' di raccoglimento in ... A distanza di 24 ore dalla notizia della morte di Sinisa, continua a ... Sinisa Mihajlovic, i funerali e la camera ardente a Roma I funerali di Sinisa Mihajlovic si terranno lunedì alle 11 a Roma, probabilmente nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri ...La camera ardente di Sinisa Mihajlovic sarà aperta al pubblico domenica dalle 10 alle 18 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso ...