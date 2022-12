(Di sabato 17 dicembre 2022) Ieri sera gli equipaggi delle navi Sea - Eye 4 e Rise Above delle ong Sea - Eye e Mission Lifeline hanno messo in salvo nel63 persone su un gommone inadatto alla navigazione e che in ...

TGLA7

erano in viaggio da almeno un giorno e mezzo. Tra loro vi sono 12 minori non accompagnati e cinque donne. Intanto sono 200 iche stanno lasciando l'hotspot di Lampedusa per essere ...... Margaritis Schinas, aveva affermato al termine del consiglio Ue suia fine novembre che "... Un 12% dei sopravvissuti sono statidalle Ong. Loro salvano vite laddove l'aiuto da parte ... Migranti, salvati 63 naufraghi nel Mediterraneo. In 200 lasciano l'hotspot di Lampedusa Per la sua mostra personale al Museo Madre di Napoli, Bruna Esposito disvela i messaggi/linguaggi sempre contemporanei, dietro ai proverbi popolari ...Un primo soccorso era stato fatto dalla nave Rise Above di Mission Lifeline, successivamente è intervenuta Sea-Eye 4. Erano in viaggio da almeno un giorno e mezzo. Tra loro vi sono 12 minori non accom ...