Migranti | Meloni | Italia ha rialzato testa | Ue ora discute confini

la Repubblica

Roma, 17 dic. " "Non sono andata al vertice Alicante perchè c'era Macron Mica siamo alle elementari Italia e Francia sono due nazioni che stanno difendo l'interesse nazionale". Così Giorgiaalla festa di Fdi.Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, intervistata nella giornata conclusiva della manifestazione per il decennale di Fratelli d'Italia a Roma, in piazza del Popolo."Credo - ha ... Migranti, l'Italia ancora sotto attacco. Meloni chiede un vertice, Macron conferma la data. Piantedosi: l'omb… Per i 10 anni di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni è intervenuta alla kermesse del partito per fare il punto sul percorso intrapreso dalla fondazione ...Rapinatore a soli quindici anni: preso, insieme ad un complice ventenne, dalla Polizia di Stato. Alle prime luci dell’alba di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a due ordinanze ...