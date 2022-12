Migranti | assegnato porto di Gioia Tauro a nave Rise Above con 27 persone a bordo «Stiamo arrivando»

(Di sabato 17 dicembre 2022) «Sorprendentemente in fretta, poche ore dopo il salvataggio, ci è statounsicuro. Ilè già in arrivo!». Festeggia così su Twitter la Ong Mission Lifeline, associazione di Dresda, fondata nel 2016, con lo scopo di salvare lein mare nel Mediterraneo. Le autorità italiane hannoildiper lo sbarco di 27della, recuperate poche ore fa dalle acque e messe in salvo. La Ong ha fatto salire a27 siriani, di cui 9 donne, 2 bambini, 3 anziani e 1 minore non accompagnato. Poche ore fa il governo Meloni ha fatto intendere di di voler pensare ...

Open

Le autorità italiane hannoil porto di Gioia Tauro per lo sbarco di 27 persone a bordo della nave Rise Above, recuperate poche ore fa dalle acque e messe in salvo. La Ong ha fatto salire a ...... con nessun rispetto per i diritti umani e con una enorme macchia di sangue per imorti ... ma anche perché è debole la controparte, visto che questo Mondiale è statonel 2010 e ... Migranti, assegnato porto di Gioia Tauro a nave Rise Above con 27 ... Sull'imbarcazione ci sono, tra gli altri, nove donne, due bambini, tre anziani e un minore non accompagnato. I migranti sono stati soccorsi oggi nel Mediterraneo e verranno fatti sbarcare nel porto ca ...Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Gioia Tauro per lo sbarco di 27 persone a bordo della nave Rise Above della ong Mission Lifeline, recuperate ...