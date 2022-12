Microbiota ‘scudo’ contro Covid e influenza | un libro ne esplora i segreti

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono tanti gli studi che hanno dimostrato come ilabbia un ruolo importante nella risposta immunitariale malattie e, in particolare,le infezioni respiratorie come. Nel‘Il segreto della salute’ (Armando Curcio Editore) l’immunologo Mauro Minelli, coordinatore per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina personalizzata, insieme a medici e ricercatorie spiega il grande potenziale delumano che se sano e ‘in forma’ può essere un aiuto nella lotta ale all’. “La principale comunità microbica ‘commensale’ – spiega Minelli all’Adnkronos Salute – si trova nell’intestino che, dotato della più estesa superficie mucosa ...