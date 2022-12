Michelle Hunziker spiazza | via il reggiseno | Senza veli dopo l’allenamento

(Di sabato 17 dicembre 2022) Sembra che peril tempo non passi: la conduttrice ha condiviso di recente uno scatto sfoggiando una forma fisica invidiabile. In breve, i social del noto volto televisivo si sono animati: ecco come si è mostrata. Appare ancora insolito affiancare il termine “nonna” aeppure, nei prossimi mesi, la conduttrice svizzera … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Cosmopolitan

Ilary si lascia andare teneramente fra le braccia del ragazzo, e presenta il nuovo amore agli amici, fra loro anche. Dopo aver pubblicato la foto dell'albero di Natale, Noemi Bocchi ...Fecero un collage mettendo a confronto una mia foto sul palco, in carne, con una di, che conduceva quell'anno il Festival: Quando lo ordini e quando ti arriva a casa. Mi ha ferito. ... Michelle Hunziker e la «cenetta tra ex» con Tomaso Trussardi Sembra che per Michelle Hunziker il tempo non passi: di recente ha condiviso uno scatto sfoggiando una forma fisica invidiabile.L’asso del nuoto azzurro in compagnia del marito Matteo Giunta e dei «colleghi» Fabio Scozzoli e Martina Carraro.