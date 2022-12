Meteo Roma del 17-12-2022 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 dicembre 2022)Mena ritrovati in ascolto le previsioni per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile con Cieli nuvolosi e pioggia e start e neve sul Piemonte è lungo l’Arco Alpino fino a quote collinari al pomeriggio residui fenomeni sono sul Triveneto Con quanta neve in salita fino agli 800-1000 metri variabilità asciutta altrove in tempo asciutto su tutte le regioni con Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino al centro cieli nuvolosi con piogge sparse anche di forte intensità su Toscana Umbria e Lazio variabile asciutta sul versante Adriatico al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata e nottata ancora maltempo con precipitazioni in estensione anche le regioni adriatiche a Truda al mattino locali piogge sulla campagna asciutto altrove con Cieli poco irregolarmente nuvolosi al pomeriggio il numero di te non mento con piogge su campagna Sardegna ...