Meteo | le previsioni in Campania di sabato 17 dicembre

Sky Tg24

Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Sabato 17 dicembre 2022 Al mattino belle schiarite su Savonese e Genovese, lato costa. Addensamenti a levante con ...Ledel colonnello Mario Giuliacci ci mostrano un'anteprima della prossima settimana, quella di Natale , clamorosa. Dopo un fine settimana investito dal freddo e dal gelo anche al Sud, ci ... Le previsioni meteo del weekend dal 17 al 18 dicembre L’alta pressione garantisce tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo annuvolamenti pomeridiani in parziale diradamento dalla sera in Sicilia per la giornata di sabato 17 dicembre.condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti irregolari, ma più consistenti, saranno presenti sulle zone interne e montuose, con possibil ...