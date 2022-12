Meloni | «Grazie a Salvini e Berlusconi | mi stanno rendendo il lavoro facile »

Orizzonte Scuola

Quest'ultimaal pressing di mr Lazio , Claudio Lotito. Se si usa un po' di prospettiva, è ... È sullo stato di avanzamento del Piano chesi gioca credibilità, affidabilità e tenuta sui ......sui patrimoni In base a quanto si evince dalla Legge di Bilancio 2023 approvata dal governo, ... Entrando nei dettagli,a questa misura il Governo intende spronare i cittadini a mettersi in ... Guerra in Ucraina, Meloni: “Grazie ai docenti per aver accolto nelle scuole donne e bambini” I risultati «Dieci anni di Fratelli d’Italia sono una scommessa vinta- dice Meloni- nessuno avrebbe potuto immaginare quanto sta avvenendo oggi. Ricordo che prima delle ultime elezioni europee del ...Persino il ministro dell'Economia Giorgetti, ormai molto più in sintonia con la premier che con Salvini, ha ammesso il successo atlantista di Meloni ...