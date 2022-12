Meloni alla festa di Fdi a Roma | «Questi dieci anni una scommessa vinta | convinceremo altre persone»

Liberoquotidiano.it

Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un messaggiofesta per il decennale di FdI. "In Europa - aggiunge rivolto a- hai fatto tu più in 56 giorni ......come approvato dal governofigura un aumento delle pensioni minime per tutti i pensionati. Nel dettaglio, all'importo della pensione minima - oggi pari a 525,38 euro - si applicherà oltre... Giorgia Meloni, lacrime al funerale di Nicoletta Golisano Il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, ha espresso le sue condoglianze per la morte di Sinisa Mihajlovic, scomparso dopo una lunga lotta contro il ...La premier alla kermesse che celebra i primi dieci anni del suo partito: "Possiamo diventare il grande partito conservatore italiano per il quale abbiamo lavorato. Su di noi racconto irreale, il conse ...