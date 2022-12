Marocco | scintille tra Hakimi e Infantino nel tunnel

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Finale teso trae Croazia:avrebbe anche avuto un confronto con il presidente della FIFAFinale di burrasca ine Croazia, con i marocchini che hanno protestato veemente contro l’arbitraggio della finalina. Come riportato da diverse fonti, inoltre, lesarebbero arrivate anche aldegli spogliatoi, doveavrebbero avuto un rapido, ma intenso, scambio di opinioni. La situazione in seguito si sarebbe raffreddata, con il terzino del PSG che avrebbe in seguito porto le sue scuse ad. L'articolo proviene da Calcio News 24.