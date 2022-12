Marocco | Bounou | «Possiamo essere contenti del nostro Mondiale»

(Di sabato 17 dicembre 2022) Yassine, portiere del Siviglia ora alcon il, ha parlato al termine della sconfitta contro la Croazia nella finalina Yassine, portiere del Siviglia ora alcon il, ha parlato alla Rai. PAROLE – «Abbiamo dovuto recuperare in pochi giorni e fatto una grande partita, complimenti alla Croazia e ai miei compagni perché abbiamo fatto qualcosa di molto importante. Abbiamo sentito che avevamo tutto un popolo con noi, è stata dura recuperare dopo la semifinale con la Francia e oggi volevamo questa vittoria. Non è stato possibile madel». L'articolo proviene da Calcio News 24.

RaiNews

6,5 : Dopo prestazioni mostruose come quelle delle scorse partite, ti aspetteresti ancora una prova maiuscola. Incolpevole sia sul gol di Gvardiol che sul capolavoro di Orsic, fa ...Ilha perso due partite di fila dopo essere rimasto imbattuto nelle sei precedenti dei ... Ai microfoni della RAI ha parlato invece il portiere Yassine: "Siamo tutti orgogliosi, oggi non ... Croazia-Marocco 2-1. Bounou: "Volevamo questa vittoria ma siamo contenti di quanto fatto" Terzo gradino del podio, come ai mondiali del 1998. Che si aggiunge al secondo di quattro anni fa nella finale persa contro la Francia in Russia.Il portiere del Marocco, Yassine Bounou, è intervenuto ai microfoni della Rai al termine della finale per il 3° e 4° posto dei Mondiali 2022 in Qatar ...