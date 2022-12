Mario Sconcerti | morto lo storico giornalista sportivo | era in ospedale per accertamenti

La Gazzetta dello Sport

"La scomparsa dilascia un vuoto enorme nel mondo del giornalismo e in quello dello sport: è stato un professionista serio e autorevole. In tanti anni di carriera appassionata e trasversale,...ci ha lasciati improvvisamente . Il mondo del giornalismo sportivo perde una delle sue firme più iconiche e riconosciute, Calciomercato.com perde un amico che ha creduto nel progetto. '... È morto Mario Sconcerti, aveva 74 anni. Era stato vicedirettore della Gazzetta Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Fuoriclasse della scrittura era più di un giornalista sportivo. Aveva mille interessi e curiosità. Gli piacevano i numeri e le storie degli uomini. Era il più bravo ma giocava di squadra ...