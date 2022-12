Mario Sconcerti | morto lo storico giornalista sportivo | aveva 74 anni

Corriere della Sera

... da Vladimiro Caminiti a Gianni Mura passando tra gli altri per Filippo Grassia, Marco Pastonesi, Darwin Pastorin e. La prima copia è stata consegnata a Giovanni Malagò per la ..., giornalista suo grande amico, così scrisse in un suo articolo: 'Paolo è stato molto altro, un uomo buono, un eroe dei tempi , leggero come una piuma e disinteressato alla sua bravura. Morto Mario Sconcerti (ANSA) - MILANO, 16 DIC - Trent'anni senza Gianni Brera. Il prossimo 19 dicembre saranno infatti 30 anni esatti dalla sua scomparsa e per ricordarlo esce il libro "Per Gianni Brera l'Arcimatto", che A ...SENIGALLIA - Lo sdegno del Fai per l'abbattimento a Senigallia della casa del fotografo di fama mondiale Mario Giacomelli, di cui ormai non è rimasto più nulla.