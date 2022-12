Mario Sconcerti è morto | il giornalista aveva 74 anni

(Di sabato 17 dicembre 2022), se ne va a 74uno dei grandi maestri del giornalismo sportivo italiano. Abile oratore e personaggio amatissimo dal pubblico è riuscito nel corso della sua carriera a farsi volere bene sia da quelli che la pensavano come lui che da quelli con idee contrarie. Questo perché era un uomo sempre gentile, buono e bravissimo con le parole a non offendere mai nessuno. Il calcio piange ancora dopo aver salutato Sinisa Mihajlovic deve dire addio anche a. Nato il 24 ottobre del 1948iniziato a fare ilal Corriere dello Sport a Firenze per essere trasferito nella redazione di Milano. Nel 1979 passa a La Repubblica dove dimostra di vivere una crescita personale e professionale straordinaria. Dopo otto ...

"Ho perso il treno per diventare direttore di Repubblica, ero nella lista dei tre per sostituire Scalfari, sarebbe stato il mio sogno".i suoi sogni li aveva realizzati quasi tutti, compreso quello di diventare dirigente della sua Fiorentina, la squadra del cuore e di quella città dov'era nato respirando arte e sport, ... Era voluto venire fino a Firenze, nella sua Firenze, per vedere da vicino come stava muovendo i primi passi la neonata RadioFirenzeviola di cui tanto aveva sentito parlare.