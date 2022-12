Marinella Beretta trovata morta in casa dopo due anni | l' eredità andrà allo Stato | nessun parente si è fatto avanti

La Repubblica

Seduta in salotto, deceduta e rimasta in quella posizione per due anni. Nessuno ha cercato Marinella Beretta, 72 anni, nella sua villetta di Como, ritrovata senza vita lo scorso febbraio, solo perché gli alberi di sua proprietà davano fastidio ai vicini di casa, che invano hanno cercato di contattarla. Da allora i militari hanno provato a mettersi alla ricerca di qualche parente, qualcuno a cui lasciare l'eredità. Ma anche in questo caso si è trovata sola: nessuno infatti si è fatto avanti.