Marguerite Yourcenar | la prima donna eletta alla Académie française

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il 17 Dicembre 1987 morìAntoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour, meglio nota con lo pseudonimo di, una scrittrice e poetessa francese di nobili origini. Candidata al premio Nobel per la letteratura graziesua opera dal titolo “Memorie di Adriano”,fu una scrittrice esistenzialista,. : vita e opere “Qualsiasi felicità è un capolavoro: il minimo errore la falsa, la minima esitazione la incrina, la minima grossolanità la deturpa, la minima insulsaggine la degrada”.L’8 Giugno 1903 nacque a Bruxellesin ...

... ammassare riserve contro un inverno dello spirito", è l'importante pensiero dial quale ci siamo ispirati. Il nostro obiettivo è quello di offrire opportunità per lo sviluppo ...D'Elia cita Aldo Masullo (che a sua volta aveva citato) definendo il tempo come "il grande scultore": siamo la creta modellata dalle mani dei giorni, dei mesi, degli anni. ... Aristocratica Yourcenar, con due passioni: Adriano e la compagna americana In occasione dell'anniversario della scomparsa di Marguerite Yourcenar, condividiamo con voi una bellissima poesia sulla vita e sulla sua unicità, "La vita è qualcosa di più della poesia".Il tributo di Valencia alla ricerca di Maria Attanasio. Ad ottobre si è tenuto nella città spagnola “Cuatro décades de bifronte escritura desobediente”, il primo convegno internazionale dedicato alla ...