Marco trovato in agonia sui binari | la madre | ' Pestato da un gruppo di sconosciuti' Capotreno sotto accusa per non averlo soccorso

ilgazzettino.it

Cestaro è stato vittima di un pestaggio di un branco di balordi o voleva togliersi la vita I genitori del ragazzo, che a gennaio del 2017, venneagonizzante sui binari vicino alla ...La questione, dunque, rischia di diventare una 'patata bollente' per il sindacoBucci, ... specie quando si tratta di dar voce a persone che soffrono e che non hannogiustizia. Voltaire ... Lancenigo. Marco trovato morto lungo i binari, capotreno a giudizio per omissione di soccorso ma scatta la pre Marco Cestaro è stato vittima di un pestaggio di un branco di balordi o voleva togliersi la vita I genitori del ragazzo, che a gennaio del 2017, venne trovato agonizzante ...TREVISO - «Mi sento presa in giro, trovo tutto assurdo e sono molto delusa dalla giustizia». Parole di Anna Cattarin, la madre di Marco Cestaro, il 17enne di Villorba ...