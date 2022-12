Mantova | sorpreso con droga e quasi 14mila euro | arrestato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) Milano, 17 dic. (Adnkronos) - I carabinieri di Guidizzolo () hannoin flagranza un 18enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo alla circolazione stradale è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione, per cui è stata estesa la perquisizione a casa dove sono stati sequestrati 300 grammi di hashish, suddiviso in tre panetti, 2,4 grammi di cocaina e 13.490in banconote di vario taglio. L'arresto è stato convalida e ora il giovane si trova ai domiciliari.