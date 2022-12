Manovra | sconto dell' Iva al 50% per chi acquista case green nel 2023 Pensioni | superbonus | cartelle e reddito di cittadinanza | ecco tutte le novità

(Di sabato 17 dicembre 2022) I lavori sono ancora in corso in commissione Bilancio alla Camera sul fascicolo degli emendamenti allache attende entro domani il secondo pacchetto dei correttivi proposti dal governo. Ma...

ilmattino.it

Lo prevede uno degli emendamenti del governo allache l'ANSA ha potuto visionare. La misura, finalizzata a favorire la ripresa del mercato immobiliare, prevede, ai fini dell'Irpef una ...... l'emendamento del governo alla, prevede una proroga dell'attuazione dello stralcio delle ... I debitori potranno beneficiare di unosu interessi, sanzioni e interessi di mora. La ... Manovra, sconto dell'Iva al 50% per chi acquista case green nel 2023. Pensioni, superbonus, cartelle e reddito La manovra di bilancio approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia può contare su 5 miliardi e 80 milioni di risorse manovrabili, come illustrato dall'assessore alle Finanze, Barbara Z ...L'ultima manovra di bilancio della XII legislatura, con risorse per 5,077 miliardi (2,9 dei quali alla sanità), è stata approvata a maggioranza (26 sì, 19 no delle opposizioni e una astensione) dal Co ...