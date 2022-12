(Di sabato 17 dicembre 2022) In attesa del nuovo maxi emendamento, il governo avrebbe raggiunto gli accordi e trovato i fondi per risolvere i fronti più caldi: il rialzo delle pensioni minimi e la stretta sul reddito di cittadinanza. Trovate risorse per assumere mille poliziotti

Corriere della Sera

Nel dettaglio, la durata massima nel 2023 potrebbe non essere di 8 mesi, come al momento previsto, bensì di soli 7 mesi . Ciò varrebbe per tutti, a eccezione dei nuclei familiari in cui ...LA DIRETTAPIAZZAFinanziaria: tutte le ultime notizie Il governo fa un passo indietro sul bonus 18enni - I numeri del bonus Pos - Quanto costa ai commercianti - Tetto al contante ... Manovra, dalla pensione minima a 600 euro alla norma «salva calcio»: ecco le nuove misure Sulle pensioni minime agli over 75 è stato raggiunto un accordo. Anche su quota 103 e Opzione Donna non ci sarebbero dubbi, no su proposta Cisl.(Agenzia Vista) Roma 17 dicembre 2022 “Non è solo una manovra di bilancio ingiusta, ma indecente. Taglia le pensioni, discrimina le donne e non aumenta salari per combattere l’inflazione, taglia la s ...