Manovra | Conte | ' sovranismo da operetta | deboli coi forti e forti coi deboli' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Tre mesi fa Giorgia Meloni si è presentata agli italiani dicendosi 'pronta' ad aiutare chi è in difficoltà e non riesce più a stringere la cinghia. Poi, una volta occupati i posti di potere, il Governo ha fatto tutt'altro". Così Giuseppesu Fb. "L'ultima puntata stamattina quando in Commissione Bilancio, a riflettori spenti, la maggioranza ha bocciato emendamenti che avevamo proposto per dare risposte immediate al ceto medio, ai pensionati e alle famiglie in difficoltà. Meloni e i suoi hanno rifiutato di raddoppiare il taglio del cuneo fiscale e rendere più pesanti le buste paga dei lavoratori; hanno rifiutato di rendere esentasse le pensioni fino a 1000 euro; hanno detto no al raddoppio della rivalutazione delle pensioni fino a 2.100 euro lordi al mese; hanno deciso di attaccare chi percepisce il Reddito di cittadinanza e hanno ...