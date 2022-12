Manovra 2023 | salta stralcio automatico multe sotto mille euro

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – Non ci sarà più la cancellazione automatica delle cartelle esattoriali die tasse in riscossione dal 2000 al 2015 di importi inferiori ai 1.000. Mentre gli interessi saranno comunque cancellati, la decisione se stralciare o meno l’imposta e le sanzioni spetterà agli enti locali. E’ quanto prevede la bozza di un emendamento del governo alla, che fa parte del pacchetto da inviare alla commissione Bilancio, la cui bollinatura è ancora attesa. L'articolo proviene da Italia Sera.

Lo prevede uno degli emendamenti del governo alla manovra che l'ANSA ha potuto visionare. La misura, gli acquisti di unità immobiliari a destinazione residenziale effettuati entro il 31 dicembre