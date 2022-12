Manchester United | ritorno di fiamma per Griezmann | sarà il post CR7?

TUTTO mercato WEB

, ritorno di fiamma per Griezmann dopo il Mondiale disputato: sarà lui il colpo per il post Ronaldo Secondo quanto riferito da Mediafoot, ilavrebbe rimesso nel ...Commenta per primo Cody Gakpo è sempre più nel mirino dei maggiori top club europei. Oltre a, Liverpool e Newcastle, secondo il Mirror , sul centravanti del PSV Eindhoven è sorto l'interesse del Real Madrid . Manchester United, il Wolverhampton punta Wan-Bissaka: è un obiettivo già per gennaio Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Secondo le fonti inglesi, Antoine Griezmann sarebbe finito nel mirino del Manchester United e di Erik ten Hag: il punto sulla possibile trattativa.