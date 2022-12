Malesia | sale a 23 bilancio vittime frana nel campeggio

(Di sabato 17 dicembre 2022) Kuala Lumpur, 17 dic. (Adnkronos) - E' salito a 23 il numero delle persone uccise nelladi ieri, che ha colpito unvicino alla capitalena di Kuala Lumpur. 10 le persone che risultano ancora disperse. Lo ha scritto l'agenzia di stampa statale dellaBernama. Le autorità hanno finora identificato sei corpi, secondo l'Agenzia nazionale per le emergenze della. Laa Batang Kali, nello stato di Selangor, si è verificata nelle prime ore di ieri, quando ha colpito una fattoria con strutture per il. Più di 90 persone di esse sono rimaste intrappolate sotto i detriti, secondo i vigili del fuoco.

È salito a 23 il numero delle vittime della frana che ha travolto un campeggio in Malesia, fra loro ci sono anche 6 bambini. La tragedia è avvenuta a Batang Kali, alla perfieria della capitale Kuala Lumpur. Nel momento della frana oltre 90 persone stavano dormendo nel campeggio in ...7.00 Frana, numero morti a 21 Si aggrava il bilancio delle vittime della frana che ha investito il campeggio a Batang Kalì, non lontano dalla capitale malesiana di Kuala Lumpur. Il numero delle ... Malesia, frana su campeggio: numero vittime sale a 23 - Il Sole 24 ORE Milano, 17 dic. (askanews) - È salito a 23 il numero delle vittime della frana che ha travolto un campeggio in Malesia, fra loro ci sono anche ...