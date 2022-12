Malesia | frana su un campeggio | 21 morti Tra loro anche 5 bambini | «Trovati corpi senza vita abbracciati» – Il video

(Di sabato 17 dicembre 2022) Sono almeno 21 le persone morte a causa dellache nella notte tra giovedì e venerdì 16 dicembre ha investito unBatang Kalì, in. Tra i campeggiatori uccisi mentre dormivano nelletende ci sono. Il capo dei vigili del fuoco dello stato di Selangor, Norazam Khamis, citato da Free Malaysia Today ha raccontato di aver trovato due «l’uno con l’altro». Non è ancora chiaro cosa abbia causato la: nella zona, infatti, – secondo le autorità – non si sarebbero verificati eventi atmosferici particolarmente violenti. Ilcolpito dallasi trova nella città a 50 chilometri a nord della ...

