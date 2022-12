Madame cambia il titolo del brano di Sanremo 2023 all’ultimo secondo | il motivo

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ieri sera, venerdì 16 dicembre 2022, è andata in onda in prima serata su Rai 1, la finalissima diGiovani. I protagonisti non sono stati solo i giovani artisti divenuti Big ma anche i veri e propri cantanti già preannunciati da Amadeus in gara a. Tutti i Big della kermesse sono stati presenti durante la lunga serata con il direttore artistico e Gianni Morandi. I cantanti hanno infatti annunciato ildella canzone che porteranno a febbraio sul palco dell’Ariston. Tra i tanti Big che hanno sfilato aGiovani anche. E proprio riguardo aldella cantante è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Scopriamone di più.presenta ildella canzone di...

è diventata un personaggio amato sui social per la sua immagine androgina e per aver in più occasioni criticato il centrodestra, che da questa sinistra social, a tratti radicale, viene visto ...La sua canzone 'Puttana' diventa in extremis 'Il bene nel male' per evitare polemiche. Amadeus svela gli altri brani in gara a ... "Scandalosa" Madame, ma cambia il titolo La lista dei big di Sanremo è stata annunciata, ma in molti non sanno che il brano di Madame avrebbe dovuto avere un altro titolo.Tra di loro, anche i big della kermesse, che hanno ufficializzato i titoli delle loro canzoni. Ma qui scatta il giallo. Madame, la rapper vicentina amata dal pubblico più giovane, ha detto che il ...