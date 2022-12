Ma quali inchieste | perché il Qatar ha già vinto

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 17 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/As-Np-1-7.mp4 Strano no? Che l’inchiesta sulscatti a Mondiali di calcio praticamente finiti. Strano, ma vero. Se abbiamo capito bene, i sospetti sui tentativi di corruzione dei vertici dell’Europa, da parte del, risalgono a qualche anno fa. Addirittura, i servizi segreti di ben sei Stati dell’Unione avrebbero messo nero su bianco alcune anomalie, senza che nulla accadesse. Ilaveva un obiettivo: portare a termine l’operazione Mondiali a qualsiasi costo. E farlo imponendo ai Paesi ospiti vincoli a libertà che in Occidente sono ritenute fondamentali ed irrinunciabili. Ecco, hail. Le cose sono andate come esattamente aveva previsto, nel silenzio imbarazzato di governi occidentali… Continua ascoltando il podcast ...