Lutto nel mondo del giornalismo | morto Mario Sconcerti

(Di sabato 17 dicembre 2022), storica firma delitaliano, èall’età di 74 anni. Era ricoverato da qualche giorno in ospedale, nota firma delitaliano, èall’età di 74 anni.era da qualche giorno ricoverato in ospedale per accertamenti di routine. Il giornalista è stato una delle storiche firme del Corriere della Sera, è stato direttore del Corriere dello Sport e del Secolo XIX. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

Giornalismo inper la morte di Mario Sconcerti. Nato, a Firenze1948, era in ospedale da alcuni giorni e ha avuto un improvviso peggioramento. Cresciutomondo dello sport grazie al padre Adriano ...Gravemondo del giornalismo sportivo. All'età di 74 anni scompare Mario Sconcerti, una delle più prestigiose e note firme italiane, attualmente al Corriere della Sera, ma con lunghi e importanti ... Lutto nel calcio: Sinisa Mihajlovic è morto a 53 anni Il mondo del giornalismo è in lutto: è morto all’età di 74 anni Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera ed ex vicedirettore della Gazzetta dello Sport.Niente contatto fisico, foto o autografi ma anche divieti bizzarri come «Niente giochi da tavolo» o soprannomi. Ecco cosa prevede il protocollo reale più famoso del mondo ...