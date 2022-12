Luca Onestini | la sua ex lo accusa | “Non l’ho mai denunciato né detto a nessuno”

(Di sabato 17 dicembre 2022)è cintura nera di reality show e proprio l’ultimo a cui ha partecipato – prima di rinchiudersi di nuovo nella Casa del Grande Fratello Vip – è stata la versione spagnola di Secret Story, dove ne è uscito vincitore con un bottino di 50 mila euro. All’interno del realityha intrapreso una relazione con la bella Cristina Porta che è durata un po’ di mesi anche dopo la messa in onda. Una relazione terminata per volere di lui esasperato dalla troppa gelosia. “Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei”., Cristina Porta lodi “situazioni gravi” Ieri pomeriggio durante un confronto televisivo Cristina Porta ha avuto un duro scontro con Gianmarco. ...

Fanpage.it

Il confronto tra Nikita Pelizon e: sempre più lontani e distanti; La rottura tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che poi è subita rientrata; L'imitazione di Antonella Fiordelisi di ...In un momento di confidenze conla bella campana ha rivelato: ' Io sono ancora più consapevole di quello che voglio. Io volevo parlargli adesso ma avrei voluto dirglielo adesso che non ... Il confronto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini: Mi hai illusa, ci siamo baciati in confessionale Scoppia l'ennesimo litigio tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip, questa volta però lui sbotta, cosa ha detto alla fidanzata.Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro esprimono le loro preoccupazioni per lo stato d'animo di Luca Salatino.