Lombardia | Alleanza VerdiSinistra | ' soddisfatti accordo centrosinistra-M5s' **

(Di sabato 17 dicembre 2022) Milano, 17 dic. (Adnkronos) -e Reti Civiche esprime la sua soddisfazione per l'allargamento della coalizione diverso il Movimento 5 Stelle: "Siamoche si sia raggiunto l'con il M5s in Lombardia, che ci rende sicuramente più competitivi in questa tornata elettorale -dichiarano Paolo Matteucci, segretario regionale Sinistra Italiana ed Aldo Guastafierro e Cristina Ganini, co-portavoci regionali di Europa Verde-. Molti sono i temi a noi cari che hanno coinciso con le richieste dei loro rappresentanti regionali: dalla sanità pubblica, alla difesa dell'ambiente con una migliore gestione del tema dei rifiuti passando dall'edilizia popolare e da maggiori investimenti in tema di trasporto pubblico locale". "...

Agenzia Nova

'Non possiamo pensare di consegnare laall'Pd - M5s, due forze dall'identità molto confusa, unita solo da una generica matrice di sinistra e dal terrore di subire, come subiranno, ...Leggi Anche Regionali, gli iscritti del M5s approvano l'con il Pd. Che aveva candidato Majorino Negli ultimi giorni è infine scoppiata la vicenda Panzeri che ha fatto emergere ... Majorino: “L’alleanza con il M5s serve per cambiare la Regione Lombardia” Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Alleanza VerdiSinistra e Reti Civiche esprime la sua soddisfazione per l allargamento della coalizione di centrosinistra verso il Movimento 5 Stelle: "Siamo soddisfatti.."Il Pd e Majorino hanno il dovere di ricambiare la non scontata disponibilità all’alleanza dei 5 Stelle" - dal blog di L. Frigoli ...