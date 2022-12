Lobotka | rinnovo di 5 anni | passerà da due a tre milioni netti Gazzetta

(Di sabato 17 dicembre 2022), è ormai pronto ilcol Napoli. Ne scrive lacon Maurizio Nicita che sottolinea l’essere indispensabile del regista slovacco. L’unica volta in cui Spalletti non lo ha schierato titolare è stato contro il Lecce, vale a dire l’ultima partita di campionato che il Napoli non è riuscito a vincere. E quando per risparmiarlo un po’ il tecnico lo ha tolto nei minuti finali di Liverpool, la squadra ha perso equilibrio, abbassandosi e subendo due gol e l’unica sconfitta stagionale, seppur ininfluente. Per tutto questo e tanti altri motivi, il Napoli lo sta blindando perché il suo rendimento ha attirato l’interesse anche di big internazionali. E così nei prossimi giornicon i suoi agenti firmerà il prolungamento del contratto fino al 2027, con un notevole aumento dai circa due ...

Mercato Napoli, Giuntoli invita agenti Zielinski in città Quello di Lobotka non è l'unico rinnovo sul tavolo di Cristiano Giuntoli. Secondo Il Mattino il direttore sportivo del Napoli calcio dalla ... Rinnovo Lobotka: scadenza e cifre ingaggio "L'unica volta in cui Spalletti non lo ha schierato titolare è stato contro il Lecce, vale a dire l'ultima partita di campionato che il Napoli non è riuscito a vincere".Il Napoli, a breve, proverà a concretizzare un triplo colpo. I contatti sono constanti: De Laurentiis è vicino alla fumata bianca.