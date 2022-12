LIVE – Vicenza-Piacenza | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 17 dicembre 2022) Alle 14:30 di sabato 17 dicembrescenderanno in campo in occasione della diciannovesima giornata del girone A di. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(Ore 14:30) SportFace.