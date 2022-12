LIVE – Vicenza-Piacenza 1-1 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 17 dicembre 2022) Alle 14:30 di sabato 17 dicembrescenderanno in campo in occasione della diciannovesima giornata del girone A di. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-1 (26? Dalmonte, 60? Rossetti) 60? – GOL! PAREGGIO DELCON ROSSETTI. 55? – Persia finisce sul taccuino dei cattivi. 46? – Cambio nel: entra Rossetti al posto di Gonzi. 46? – Squadre nuovamente in campo. Al via la ripresa! INTERVALLO – Squadre negli spogliatoi. ...

SportPiacenza

22′ Calcio di punizione per ildalla tre quarti di sinistra. Bellissima parabola disegnata da Stoppa, ma c'è il grande intervento di Rinaldi. 20′ Secondo corner per il. ...Sguardo alla classifica dove dopo 18 turni guidano Pro Sesto e FeralpiSalò con 34 punti quindi un'altra coppia,e Lecco a 33 quindi il Pordenone a 32. Dalle ore 13.30 ci avvicineremo alla ... LIVE Vicenza-Piacenza: in campo alle 14.30. Le probabili ... La diretta live di Vicenza-Piacenza, Serie C 2022/2023. Aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco ...La diretta live di Pro Sesto-Feralpisalò, Serie C 2022/2023 (DIRETTA). Aggiornamenti in tempo reale dal 1' di gioco ...