LIVE Sci alpino | Discesa St Moritz 2022 in DIRETTA | Sofia Goggia ci prova nonostante la frattura alla mano!

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLA#2 Programma, orari e tv della giornata – La cronaca delladi ieri – La classifica della Coppa del mondo – Le condizioni diBuongiorno amici di OA Sport e benvenutidella secondadi Sankt(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile-2023. Sulla pista denominata “Corviglia” si arriva nel bel mezzo del lungo fine settimana sulle nevi elvetiche e, dopo la primaveloce di ieri, si va subitoreplica. La gara, come nella giornata di ieri, prenderà il via alle ore 10.30 e ci regalerà ...

OA Sport

15.21 Si chiude qui la gara sprint femminile di Le Grand - Bornand. Prima posizione per Magnusson davanti a Persson: clamorosa doppietta svedese di due atlete che sono andate fortissimo sugliquest'oggi. Terza Herrmann - Wick, quarta una sorprendente Chauveau, quinta Eder e sesta Vittozzi che si è difesa al poligono. Tredicesima Wierer, 44° Comola, 47° Auchentaller, 68° Passler che ...SOFIA GOGGIA INFORTUNATA: COSA È SUCCESSO LA CRONACA DELLA DOPPIETTA DELLE AZZURRE LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2022 in DIRETTA: novità sull'infortunio di Sofia Goggia. Frattura e recupero lampo L a realizzazione di un progetto come questo, fortemente radicato nel territorio, ha coinvolto Promoserio, il Comune di Selvino e il Comitato Turistico di Selvino: le tre realtà hanno ideato «LIVE LIK ...Sci alpino: le informazioni per seguire, in diretta tv e streaming, la 2ª discesa Val Gardena. E' la nona gara della CdM maschile 2022-2023 ...