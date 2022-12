LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | subito la 4×50 mista! Attesa per Paltrinieri negli 800

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIN9.24: Sono due le azzurre al via nella finale dei 400 misti donne, Sara Franceschi entrata con il secondo miglior tempo e brillante nelle batterie della notte e Ilaria Cusinato con il sesto miglior tempo. Se la giocheranno, anche se le favorite sono altre 9.21: Non ci sono azzurre al via nelle semifinaloi dei 100 farfalla, mentre c’è il campione del mondo uscente, secondo tempo in batteria questa notte nella gara maschile, Matteo Rivolta a caccia di un posto nella finale per domani 9.18: Si prosegue con un’altra gara importante come la serie veloce degli 800 stile che vedrà al via Gregoriocome grande favorito. Attenzione però al padrone di casa Horton in corsia ...