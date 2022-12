LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | Italia per chiudere in bellezza con Martinenghi | Rivolta e la 4×100 mista

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIINIL RIEPILOGO DELLA PENULTIMA GIORNATA DI GARE – LE PAGELLE DELLA PENULTIMA GIORNATA DI GARE –MONUMENTALE: 4X50D’ORO E CON IL RECORD DEL MONDO – GREGORIO PALTRINIERI, DEUS EX MACHINA A MELBOURNE – SARA FRANCESCHI È ARGENTO NELLA FINALE DEI 400 MISTI – LE DICHIARAZIONI DI GREGORIO PALTRINIERI – LE DICHIARAZIONI DEGLI STAFFETTISTI – MATTEOENTRA FACILMENTE IN FINALE DEI 100 FARFALLA – BENEDETTA PILATO IN FINALE NEI 50 RANA, RECORD DEL MONDO DI RUTA MEILUTYTE – LE DICHIARAZIONI DI BENEDETTA PILATO –E CERASUOLO IN FINALE NEI 50 RANA – MEDAGLIA DI LEGNO PER ALBERTO RAZZETTI NEI 400 MISTI ...

OA Sport

LE PAGELLE DELLA PENULTIMA GIORNATA DI GARE ITALIA MONUMENTALE: 4X50 MISTA D'ORO E CON IL RECORD DEL MONDOLa fruizione delle news dei giovani privilegia i canalistreaming, social e mobile app. Molto ... O ancora, la nuotatrice Benedetta Pilato , capace di vincere l'argento ai mondiali didel ... LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: l'Italia vola nel medagliere, doppio oro per Paltrinieri e la 4x50 mista! Argento Franceschi! Video e pagelle We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA 11.56: Per oggi è tutto ma ci aspetta una grande giornata conclusiva del Mondiale di Melbourne, quindi appuntam ...