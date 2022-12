LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | 4×50 mista maschile | Franceschi | Cusinato e Razzetti volano in finale!

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIN2.49: La slovena Vovk si impone nella quarta batteria con 30?39. Solo quarta la statunitense Lazor con 30?69 2.47: Connolly delle Isole Cook si aggiudica la terza batteria con 31?68 2.46: L’indiana Arora con 32?91 vince la seconda batteria dei 50 rana 2.44: Las rappresentante di Palau Ruluked vince la prima di sette batterie dei 50 rana con 41?65 2.41: Questi i qualificati alle semifinali dei 100 farfalla uomini: Ponti, Rivolta, Ramadan, Kharun, Temple, Le Clos, Kusch, Bucher, Sakamoto, Tanaka, Majerski, Sefl, Champion, Zaitsev, Korstanje, Mussin 2.40: Rivolta in semifinale con il secondo tempo. L’ultima batteria va a Le Clos con 49?88 davanti a Kusch in 49?89 e Bucher in 50?06 2.39: Confermata ...

OA Sport

...azzurre ai Mondiali di Melbourne - I favoriti gara per gara - I convocati azzurri per Melbourne 2022 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTAdella quinta giornata dei Campionati Mondiali diin ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti melbourne 2022 Mondiali, tutte le medaglie ... Ecco tutte le medaglie degli azzurri nella rassegna iridata in Australia LE FINALI DI OGGITHOMAS ... LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: 4x50 mista maschile, Franceschi, Cusinato e Razzetti volano in finale! CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA IL RIEPILOGO DELLA QUARTA GIORNATA DI GARE – LE PAGELLE DELLA QUARTA GIORNATA DI GARE – CECCON, PICASSO D’ITALI ...Ceccon si avvicina al record italiano di Marco Orsi con 5097 e lascia dietro il canadese Acevedo con 5105, terzo posto per l’altro canadese Knox con 5110, niente medaglie per gli statunitensi ...