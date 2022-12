LIVE – Novara-Vallefoglia 1-0 25-16 | 6-9 | A1 Femminile 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 17 dicembre 2022) Latestualedi Igor Gorgonzola-Megabox Ondulati del Savio, partita valevole per la dodicesima giornata della regular season di Serie A1di. Le piemontesi di Stefano Lavarini, quarte in classifica con 24 punti, tornano sul campo di casa per accorciare le distanze dalla capolista Conegliano. Le azzurre vanno a caccia della decima vittoria stagionale, ma non sarà scontato. Le ragazze di Andrea Mafrici, undicesime con 12 punti, proveranno infatti a fermare le piemontesi per guadagnare posizioni. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di sabato 17 dicembre al Pala Igor Gorgonzola di. Sportface.it vi terrà compagnia con ...