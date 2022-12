LIVE- Napoli-Villarreal 2-3 13? Capoue | 14? Osimhen | 66? Jackson | 70? Moreno | 79? Kvaratskhelia | gli azzurri la riaprono su rigore

(Di sabato 17 dicembre 2022) Terza amichevole per ilnel corso di questa pausa per il Mondiale in Qatar che ha fermato tutti i campionati. Stavolta glitornano però a giocare nella propria casa, allo Stadio Diego Armando Maradona, per una sfida d’elite come quella contro il, semifinalista nell’ultima edizione di Champions League. Glivogliono continuare a confermare il loro eccellente stato di forma visto nelle due gare in Turchia contro Antalyaspor e Crystal Palace, vinte entrambe dai ragazzi di Spalletti. Spalletti(Getty Images), le formazioni ufficiali Sono state comunicate le formazioni ufficiali del match da parte delle due società. L’allenatore azzurro Spalletti conferma quello che è stato l’esperimento tentato durante ...

Tutto Napoli

Più di un mese dopo l'ultima volta, riapre lo Stadio Maradona , per un amichevole speciale del. Gli azzurri sfideranno il Villarreal , con il "ritorno" nostalgico di due grandi excome Albiol e Reina . Terza amichevole per la squadra di Spalletti , che davanti a ben 30.000 spettatori vuole riconfermare i buoni risultati e prepararsi al meglio in vista della ripresa del ...- Torna in campo ilal Maradona, nell'amichevole con il Villareal degli ex Albiol e Reina. 60 Ileffettua un triplo cambio: dentro Demme, Zanoli e Simeone; fuori Lobotka, Juan ... LIVE - Napoli-Villarreal 1-1 (12' Capouè, 14' Osimhen): secondo tempo in corso, tre cambi per Spalletti Al PalaSerradimigni il Banco di Sardegna ospita la GeVi Napoli nell'anticipo dell'11a giornata di LegaBasket Serie A 2022/23. Per i campia Robert Johnson è in ...70' - GOL DEL VILLARREAL! Erroraccio del Napoli con un retropassaggio sbagliato da parte di Demme. Pino si invola in contropiede, entra in area e appoggia per Gerard Moreno che infila Meret con il sin ...