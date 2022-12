Live In Bergamo | Tajani | A gennaio a Trieste una conferenza italiana sui Balcani LIVE

Sky Tg24

Seconda e ultima giornata della nuova edizione dell'evento che porta il dibattito sui temi di attualità nelle piazze italiane. "Traguardi" è la parola chiave di questa edizione nella quale, ......è già un successo dopo i primi due annunci che hanno scatenato gli appassionati di musica. Il ... con partenza il 1 luglio daSummer Music, per poi toccare il 2 luglio Palmanova @ ... Sky TG24 Live In Bergamo, la seconda giornata. DIRETTA Putignano ­Ba – Questo weekend arriva a Putignano l’energia travolgente di Deborah Moncrif & Millennium Gospel Singer, per uno speciale concerto gratuito in piazza. Non mancheranno laboratori per bamb ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Live In Bergamo, costruirsi un futuro in rete: la sfida dell'inclusione digitale. DIRETTA ...