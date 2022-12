OA Sport

Per laè l'occasione di centrare il terzo podio in sei partecipazioni, per il Marocco quella di ottenere un terzo posto storico. LE FORMAZIONI UFFICIALI: Livakovic; Stanisic, ...14:50 LIVE Croazia-Marocco, Mondiali calcio 2022 in DIRETTA: orario, probabili formazioni, streaming finale 3°-4° posto Non rimane che la consolazione terzo posto per Croazia e Marocco, le due semifinaliste deluse, impegnate nel loro ultimo atto di Qatar 2022. Il ct croato non sottovaluta la prova: "Ci ...Calciomercato.it vi offre il match dei Mondiali di Qatar 2022 tra la Croazia di Dalic e il Marocco di Regragui in tempo reale ...