LIVE Croazia-Marocco 2-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | ultimi minuti di una divertente partita

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90? + 3 Ci prova ilma laregge l’urto. 90? 6di recupero. 87? Occasione per Kovacic! Tiro di sinistro a incrociare in area di rigore ma finisce largo. 84? Ammonito per proteste Amallah. 81?10. 76? E subito dopo occasione per En-Nesyri, ottimo intervento in uscita di Livakovic. 75? Occasioni prima per Gvardiol e poi per Hakimi! I due difensori si improvvisano attaccanti, con un perfetto inserimento, ma chiude bene la difesa marocchina e poi quella croata su Hakimi. Qualche dubbio sulla chiusura di Amrabat su Gvardiol, ma nessun intervento del VAR. 71? Ci prova Vlasic da lontano, palla alta sopra la traversa. 69? Cartellino giallo per Ounahi. 67? Quinto e ultimo cambio del ...