LIVE Croazia-Marocco 2-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | il terzo posto è della Croazia | decide Orsic

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02 Per oggi è tutto, grazie per aver seguito con noi la finale per ildeidiin Qatar, conclusa con la vittoria. Un saluto e un augurio di un buon proseguimento di serata a tutte e a tutti. 18.00 L’attesa, adesso, è per la finalissima di domani tra Argentina ed’inizio alle ore 16:00. 17.57 Nel complesso è il risultato giusto, che rispecchia quanto visto: lasale meritatamente sul podio, ma merito comunque al, altra grande prova. 90? + 6 FINISCE QUI! LA...

RaiNews

17:54Dalic e Regragui, ct die Marocco © LaPresseDa un lato i biancorossi 'Focosi' di Zlatko Dalic - privi dell'interista Brozovic acciaccato - sono arrivati a questo appuntamento dopo aver ... Mondiali, Croazia-Marocco 2-1. La squadra di Dalic è terza. Leoni dell'Atlante fuori dal podio - Mondiali di calcio Qatar 2022, la diretta streaming del post partita di Croazia-Marocco - Mondiali di calcio Qatar 2022, la diretta streaming del post partita di Croazia- Croazia e Marocco si sfidano per la finalina 3°/4° posto dopo essersi già affrontate in questo Mondiale nella fase a gironi. In avvio sblocca subito Gvardiol di testa, ma immediato arriva il pari di D ...Non rimane che la consolazione terzo posto per Croazia e Marocco, le due semifinaliste deluse, impegnate nel loro ultimo atto di Qatar 2022. Il ct croato non sottovaluta la prova: "Ci ...