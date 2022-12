LIVE – Croazia-Marocco 2-1 | Finale Terzo posto Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio diper ildel Mondiale di. Fischio d’inizio alle 16:00 di sabato 17 dicembre nella cornice del Khalifa Stadium di Doha. Premio della consolazione per due nazionali che possono comunque dirsi soddisfatte di un percorso oltre le aspettative: Modric vuole lasciare la nazionale col secondo podio consecutivo, il Ct Regragui cerca un bronzo storico. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. DOVE SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F52-1 (7? Gvardiol, 9? Dari, 42? Orsic) 42? – VANTAGGIO DELLA! Palla persa in uscita dal ...

16:28...53:56 Ore 15:52 Squadre in campo 2022 - 12 - 17 15:31:22 Riscaldamento in corso 2022 - 12 - 17 15:10:00 La formazione ufficiale della(3 - 5 - 2) - Livakovic; Stanisic, Sutalo, ... Mondiali di calcio: in campo Croazia-Marocco. In ballo la conquista del terzo posto - Mondiali di calcio Qatar 2022, la diretta streaming di Croazia-Marocco - Mondiali di calcio Qatar 2022, la diretta streaming di Croazia-Marocco Croazia e Marocco si sfidano per la finalina 3°/4° posto dopo essersi già affrontate in questo Mondiale nella fase a gironi. Dalic chiude con la difesa a 3, in avanti gioca la coppia Kramaric-Livaja.Non rimane che la consolazione terzo posto per Croazia e Marocco, le due semifinaliste deluse, impegnate nel loro ultimo atto di Qatar 2022. Il ct croato non sottovaluta la prova: "Ci ...