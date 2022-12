LIVE – Croazia-Marocco 1-1 | Finale Terzo posto Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio diper ildel Mondiale di. Fischio d’inizio alle 16:00 di sabato 17 dicembre nella cornice del Khalifa Stadium di Doha. Premio della consolazione per due nazionali che possono comunque dirsi soddisfatte di un percorso oltre le aspettative: Modric vuole lasciare la nazionale col secondo podio consecutivo, il Ct Regragui cerca un bronzo storico. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. DOVE SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-1 (7? Gvardiol, 9? Dari) 12? – Inizio scoppiettante nella “finalina”, che entrambe le squadre sembrano ...

